Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Суд Пакистана приговорил экс-премьера Имрана Хана к трем годам тюрьмы по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщает в субботу Al Jazeera.

По данным портала Dawn, вскоре после вынесения судом приговора Хана взяли под стражу в Лахоре, его везут в центральную тюрьму города.

В суде Хан не присутствовал. Перед началом заседания, сообщает Dawn, перед зданием была выставлена охрана.

Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Хан занимал должность премьер-министра с 2018 года, его отстранили в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия.

В мае 2023 года арест Хана вызвал волну протестов, после этого Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера.

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