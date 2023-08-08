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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Экс-премьеру Пакистана Хану на пять лет запретили заниматься политикой

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Пакистана во вторник запретила бывшему премьеру Имрану Хану в течение пяти лет заниматься политической деятельностью, сообщает "Аль-Арабийя".

Согласно законодательству Пакистана, осужденный по статье о коррупции человек не может баллотироваться на государственные должности в течение времени, определенного избирательной комиссией. В случае с Ханом члены комиссии ввели запрет на максимально возможный срок.

На минувшей неделе суд в Пакистане признал Хана виновным в коррупции и приговорил к трем годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф.

Сам Хан не присутствовал в суде, когда зачитывали приговор. Вскоре после завершения заседания суда сотрудники полиции арестовали экс-премьера в его доме в Лахоре.

Ранее во вторник Хан обжаловал приговор. Верховный суд в Исламабаде рассмотрит эту апелляцию 9 августа.

Дело, фигурантом которого был Хан, касалось подарков, полученных им во время пребывания на посту главы правительства Пакистана.

Около трех месяцев назад Хана задержали в рамках расследования другого дела. Тогда такие действия полиции вызвали серьезные беспорядки в Пакистане. На этот раз признаков народных волнений пока не наблюдается.

Сам Хан заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Пакистан Имран Хан
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