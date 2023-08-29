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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В США выросло число госпитализаций и смертей от COVID-19

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В США за минувшую неделю выросло число госпитализаций с коронавирусом COVID-19 на 18,8%, число смертей от заболевания - на 21,4%, сообщает во вторник The Hill со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным CDC, за прошлую неделю в 26 штатах США число госпитализаций "существенно увеличилось", что означает увеличение на более чем 20%. Больше всего людей с коронавирусом поступили в больницы в Южной Дакоте - на 127% больше, чем в предыдущую неделю.

Всего за неделю в американские больницы поступили около 15 тыс. человек с COVID-19.

Только в трех штатах число госпитализаций снизилось, ими стали Аляска, Нью-Гэмпшир и Северная Дакота.

Издание отмечает, что сейчас готовится вариант бустерной вакцины, направленный на последние штаммы варианта "омикрон", однако он будет готов только к концу сентября.

Ранее в августе о росте заражаемости коронавирусом сообщалось в Великобритании и Германии.

По данным портала Worldometer, за весь период пандемии в США было выявлено около 107,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,17 млн смертей от заболевания.

Хроника 09 января 2020 года – 29 августа 2023 годаПандемия коронавируса
США
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