Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Испанский политик Жозеп Боррель Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается в предсказуемой и надежной помощи для военного оснащения, и предложил основать для этого специальный фонд в 5 млрд евро в год до 2027 года.

"Я предложил (создать - ИФ) фонд поддержки Украины на период 2024-2027 годов. Его цель в том, чтобы обеспечить надежность нашей военной помощи. Этот фонд будет связан с Европейским фондом мира, и он должен стать фундаментальным элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, как об этом договорились европейские руководители в июне", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции в испанском Толедо после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.

"Предлагаемый фонд составит 5 млрд евро в год. Это потолок, а не цель расходов", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Он объяснил, что эти средства предназначены для планирования военной помощи ЕС Украине в среднесрочной перспективе. По его словам, министры обороны теперь занялись этим вопросом. В четверг, 31 августа, его будут обсуждать министры иностранных дел на своей неформальной встрече также в Толедо.

"И мы рассчитываем прийти к согласию как можно скорее. Я надеюсь, это произойдет до конца года", - заявил глава европейской дипломатии.