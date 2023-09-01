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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Кремль ожидает особого интереса ВС РФ к оружейным заводам Запада на Украине

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Создание на Украине оружейных производств западных государств не будет способствовать урегулированию конфликта, но не сможет помешать успешному завершению специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили на брифинге прокомментировать сообщения о планах британского производителя оружия BAE Systems открыть представительство на Украине с перспективами последующего производства оружия в этой стране.

"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины, - сказал он журналистам. - Принципиально изменить ситуацию это не может, это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции".

"Но, конечно, скорее мы воспринимаем это со знаком минус, и, конечно, любые объекты по производству вооружений, тем более, если эти вооружения стреляют по нам, становятся объектом для особого внимания наших военных", - добавил он.

Дмитрий Песков BAE Systems Украина
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