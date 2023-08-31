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Минюст США и SEC изучат тайный проект Tesla по строительству дома для Маска

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) займутся расследованием в отношении Tesla после того, как стало известно о секретном проекте автопроизводителя по строительству дома для главы компании Илона Маска, пишет The Wall Street Journal.

В июле издание сообщало, что члены совета директоров Tesla начали собственное расследование на предмет нецелевого расходования средств компании и роли Маска в этом процессе. Из содержания внутренних документов следовало, что для сооружения стеклянного дома, получившего название Project 42, планировалось закупить специальное стекло на сумму в несколько миллионов долларов.

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) и SEC запросили у Tesla сведения о выплатах компании Маску, цели проекта и о затратах на его реализацию.

Работы над Project 42 начались еще в 2022 году. Здание должно было располагаться неподалеку от города Остин, где находится штаб-квартира автопроизводителя. О текущем состоянии проекта на данный момент ничего не известно.

SDNY, SEC и Tesla не дают каких-либо комментариев по поводу расследования.

С начала 2023 года акции Tesla подорожали более чем в два раза, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 34%.

Tesla SEC Остин Минюст SDNY Илон Маск США
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