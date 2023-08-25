Маск компенсирует 3350 инвесторам по $12 397 за твит 2018 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Tesla Inc. и глава компании Илон Маск выплатят 3350 инвесторам по $12 397 по коллективному иску, касавшемуся сообщения о готовящемся выкупе Tesla.

Компенсацию получат акционеры Tesla, подавшие жалобу до конца сентября 2022 года, пишет MarketWatch. Общий размер выплат составит около $41 млн - тогда как некоторые инвесторы оценивали совокупные потери из-за волатильности акций в $12 млрд.

В августе 2018 года Маск написал твит о том, что он рассматривает возможность выкупа всех акций Tesla по $420 за бумагу с последующим делистингом и уже получил финансовые гарантии для совершения сделки. Выкуп компании так и не состоялся.

"Ложные и вводящие в заблуждения публичные высказывания и умолчания Маска вызвали большое замешательство на рынке и навредили инвесторам", - говорилось в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

С тех пор капитализация Tesla выросла почти в 10 раз, а Маск занимает первое место в списке самых богатых людей мира с состоянием в $215 млрд, отмечает MarketWatch.