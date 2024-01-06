"Росатом" почти готов к заливке первого бетона на четвертом блоке АЭС в Египте

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" практически готова к началу строительства четвертого энергоблока на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава компании Алексей Лихачев.

Как сообщалось ранее, соответствующую лицензию на строительство блока "Росатом" получил от египетского регулятора в конце лета. "Процесс сооружения АЭС "Эль-Дабаа" идет в полном соответствии с графиком", - говорил тогда вице-президент "Атомстройэкспорта" Алексей Кононенко.

"Росатом" надеялся залить "первый бетон" на четвертом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в ноябре. Пока идет стройка трех блоков станции.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" является генпроектировщиком и подрядчиком станции.

Межправсоглашение о сооружении первой в стране АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 г., а EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) - в конце 2016 г. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 гг.