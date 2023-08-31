Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей невиновности по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии и отказался присутствовать во время официального предъявления обвинений, сообщает в четверг Associated Press.

Он заявил, что отказывается от явки в суд и участия в официальном предъявлении обвинений, которое назначено на 6 сентября. Агентство AP со своей стороны отмечает, что у него есть такое право.

Ранее некоторые из 18 человек, которые обвиняются вместе с Трампом, также отказались присутствовать на данной процедуре.

Большое жюри присяжных Джорджии ранее приняло решение предъявить Трампу и группе из 18 человек обвинения в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых заговор с целью подлога и подача ложных документов, а также нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими. Ранее судебные власти Джорджии согласились оставить Трампа на свободе в обмен на залог.