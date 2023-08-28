Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии

Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии
Фото: Jeff Swensen/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Экс-президенту США Дональду Трампу и еще 18 людям, которые вместе с ними проходят по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, официально предъявят обвинения 6 сентября, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на судебные документы.

В этот же день они все смогут сообщить, признают ли себя виновными.

В миреТрамп 4 марта 2024 года предстанет перед судом по делу о "беспорядках 6 января"Читать подробнее

Большое жюри присяжных Джорджии ранее приняло решение предъявить Трампу и группе из 18 человек обвинения в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых заговор с целью подлога и подача ложных документов, а также нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими. Ранее судебные власти Джорджии согласились оставить Трампа на свободе в обмен на залог.

США Джорджия Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Байден в сентябре отправится с визитом во Вьетнам

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Франция направит виноделам 200 млн евро на избавление от излишков продукции

Партия Эрдогана подтвердила его визит в Россию на следующей неделе

Путин и Моди обсудили итоги саммита БРИКС в ЮАР

Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным

Эрдоган может 8 сентября посетить РФ для встречи с Путиным

В Швеции подданному королевства предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

В Венгрии пригрозили расширить запрет импорта украинской сельхозпродукции

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

ФСБ вменила бывшему сотруднику генконсульства США сбор данных об СВО

Международный аэропорт Алеппо выведен из строя

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });