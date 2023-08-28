Трампу 6 сентября предъявят обвинения во вмешательстве в выборы в Джорджии

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Экс-президенту США Дональду Трампу и еще 18 людям, которые вместе с ними проходят по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, официально предъявят обвинения 6 сентября, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на судебные документы.

В этот же день они все смогут сообщить, признают ли себя виновными.

Большое жюри присяжных Джорджии ранее приняло решение предъявить Трампу и группе из 18 человек обвинения в попытках отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых заговор с целью подлога и подача ложных документов, а также нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими. Ранее судебные власти Джорджии согласились оставить Трампа на свободе в обмен на залог.