Трамп считает новые обвинения в его адрес попыткой сорвать предвыборную кампанию

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что предъявление очередных обвинений в его адрес напрямую связано с предвыборной кампанией в стране.

"Эти политические мотивированные обвинения, которые могли бы предъявить три года назад, специально приурочили точно к моей политической кампании, в которой я лидирую среди всех республиканцев и, по данным почти любого опроса, основательно опережаю президента Джо Байдена", - сказал Трамп.

"Обвинения коснулись 19 человек, и весь мир надсмехается над США, видя, в какое коррумпированное и ужасное место они превратились в правление бесчестного Джо Байдена", - продолжил он.

Трамп напомнил, что прокурор округа Фултон Фани Уиллис, которая ранее дала обвиняемым время до полудня 25 августа, чтобы предстать перед судом, работает в "мировой столице убийств с одним из самых высоких уровней преступности вообще в США".

В то же время Трамп пообещал одержать победу на президентских выборах 2024 года, вывести страну из "темной эпохи" и "Сделать Америку снова великой!".

Накануне большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года. Согласно The Washington Post, Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам. К ним относятся нарушение закона Джорджии о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Среди союзников Трампа, против которых выдвинуты обвинения, его адвокат Руди Джулиани, экс-глава Белого дома Марк Медоуз и несколько советников.

Ранее прокурор Уиллис отмечала, что ее офис предложит провести судебный процесс по выборам Трампа в течение следующих шести месяцев. В свою очередь, Fox News уточняет, что как раз в этот период времени будут набирать обороты праймериз от Республиканской партии.

Трампу за последние месяцы предъявили обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства. Он стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как сообщалось, согласно опросам, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы экс-президента: он пока что уверенно опережает по популярности остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, отмечают СМИ, у Трампа есть высокие шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.