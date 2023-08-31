Африканский союз приостановил участие Габона в работе организации

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона во всей деятельности организации, говорится в коммюнике.

"Организация решила незамедлительно приостановить участие Габона во всех действиях Африканского союза, его органах и институтах", - приводят франкоязычные СМИ выдержки из коммюнике.

В нем отмечается, что Африканский союз "решительно осуждает захват военными власти в Габоне".

Накануне группа военных в Габоне объявила в эфире государственного телевидения о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

Военные сообщили, что итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются и до последующего распоряжения закрываются границы страны. Они призвали население к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.