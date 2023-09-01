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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

В Минске сообщили об отказе Польши отправить наблюдателей на учения ОДКБ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Польша отклонила приглашение в качестве наблюдателя на учения ОДКБ в Белоруссии, сообщил в пятницу помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

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"Предварительно, представители Польши отказываются наблюдать за учениями "Боевое братство-2023", - сообщил представитель белорусского военного ведомства в своем официальном аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

"Ранее они не приглашали наблюдателей Беларуси на свои учения "Драгун-2021" и "Анаконда-2023", - добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о приглашении наблюдателей от Польши на учение ОДКБ "Боевое братство - 2023", которое пройдет в начале сентября на белорусской территории, "чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу".

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября с участием 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники.

ОДКБ Польша Белоруссия
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