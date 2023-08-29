В Польше увидели в учениях ОДКБ попытку оказать давление на НАТО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Секретарь комитета по обороне и безопасности в правительстве Польши Збигнев Хофман полагает, что учения "Боевое братство - 2023", которые начнутся 1 сентября в Белоруссии при участии России, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, рассчитаны на демонстрацию силы на границах восточного фланга НАТО.

"Ожидается, что в ходе учений будут смоделированы спасательные операции на случай ядерного заражения. Это определенно соответствует политике оказания давления на восточный фланг НАТО, на Запад и, конечно же, на Польшу", - с таким комментарием Хофман выступил во вторник в эфире Польского радио.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что у Запада нет оснований переживать по поводу предстоящего в республике учения стран ОДКБ.

"Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, - там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать, в основном, штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили", - сказал Лукашенко.

Тем не менее, по мнению Лукашенко, на Западе не упустят возможности использовать учения для нагнетания обстановки.

"Вот, там Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу... Ничего подобного. Никакого наступления. Мы отрабатываем обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - заявил президент Белоруссии.

Учения войск ОДКБ "Боевое братство" пройдут в Белоруссии 1-6 сентября. Планируются совместные и специальные учения, которые включают подготовку различных компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ. Маневры пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.