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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Белоруссия пригласила Польшу для наблюдения за учением ОДКБ "Боевое братство"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Белоруссии сообщили о приглашении польского представителя для наблюдения за ходом учения "Боевое братство-2023".

"Беларусь сделала очередной шаг в направлении восстановления диалога с Польшей, пригласив её представителя на наблюдение за учением ОДКБ "Боевое братство-23", - сообщил в твиттере в среду начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

В Минске надеются, что этот шаг поспособствует возобновлению конструктивного взаимодействия между Белоруссией и Польшей.

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"Белорусская сторона ожидает правильной реакции и ответных действий по возвращению отношений в конструктивное русло", - заявил Ревенко.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили о прибытии в республику для участия в учениях ОДКБ представителей Вооружённых сил Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство-2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

В Объединенном штабе ОДКБ ранее сообщали, что в 2023 году комплекс учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ будет проведен в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации.

На территории Белоруссии спланированы учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ: совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2023"; специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023"; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023"; специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023"; специальное учение с подразделениями МЧС, выделенными в состав формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ "Скала-2023".

Белоруссия Польша
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