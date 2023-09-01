В Нигере путчисты обвинили Макрона в новом вмешательстве в дела Нигера

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Военное руководство Нигера заявило, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке свергнутого президента африканской страны Мохамеда Базума являются вмешательством во внутренние дела, сообщает Le Figaro.

"Правительство Республики Нигер с ошеломлением ознакомилось с высказываниями президента Франции, сделанными в понедельник, 28 августа, - заявил представитель путчистов Амаду Абдраман в эфире государственного телевидения. - Эти высказывания представляют собой дальнейшее вопиющее вмешательство во внутренние дела Нигера".

Военные cчитают, что "высказывания Макрона и его неустанные усилия в поддержку иностранного вторжения в Нигер направлены на то, чтобы увековечить неоколониализм в отношении народа Нигера".

Макрон 28 августа призвал все страны Африки проводить ответственную политику. По его словам, Франция "поддерживает дипломатический подход для решения кризиса в Нигере", но будет готова и поддержать и военную операцию, если решение о ее проведении примет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Также Макрон в очередной раз выразил поддержку отстраненному от власти Мохамеду Базуму.

О смещении Базума бойцами президентской гвардии стало известно 26 июля. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж. Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.