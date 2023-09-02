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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Что случилось этой ночью: суббота, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иноагентом признан нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Минюста.

- Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью. Предварительно, пострадавших нет.

- ВСУ предприняли три попытки атаки Крымского моста безэкипажными катерами. Беспилотники были уничтожены, мост не получил повреждений.

- В Нигере путчисты обвинили Макрона в новом вмешательстве в дела Нигера. Об этом сообщает Le Figaro.

- Польского дипломата вызвали в белорусский МИД из-за инцидента с вертолетом. В Польше заявили, что будут анализировать озвученные Минском данные о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы.

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