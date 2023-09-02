Папа римский пожелал, чтобы в мир снова вернулось спокойствие

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, впервые в истории папства совершающий визит в Монголию, в субботу выразил желание, чтобы мир преодолел нынешний период конфликтов и вновь вступил в эпоху мирного существования.

"Да будет воля неба на то, чтобы на Земле, опустошаемой бесчисленными конфликтами, снова, вместе с уважением к международным законам, установились времена без распрей, как однажды было при Pax mongolica", - приводит Associated Press слова понтифика со встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Pax mongolica - термин для обозначения различного монгольского влияния на народы Евразии во время существования Монгольской империи в XIII - XIV веках.

Папа римский отметил, что в период расцвета эта империя смогла использовать качества народов, населяющих ее, на цели общего развития. "И в наши дни такую модель следует ценить и предложить вновь", - отметил Франциск.

В свою очередь президент заявил, что достижения Pax mongolica внесли вклад в развитие взаимопонимания и уважения между разными народами.

Также Франциск передал президенту официально заверенную копию письма, которую хан Монгольской империи Гуюк (1246-1248 годы) написал в 1246 году папе Иннокентию IV после того, как понтифик отправил эмиссаров на восток с целью прояснить намерения правителей империи.

Позднее в субботу Франциск должен встретиться со священниками и миссионерами в соборе святых апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе.

Община католиков в Монголии состоит примерно из 1 450 человек.