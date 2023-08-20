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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Папа римский призвал мирно решить кризис в Нигере

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье призвал искать быстрое и мирное решение кризиса в Нигере.

"Я поддерживаю усилия мирового сообщества по поиску мирного решения. Его нужно найти как можно быстрее, так как в этом заинтересованы все", - сказал понтифик, обращаясь к верующим.

В миреАР сообщило, что переговоры ЭКОВАС в Нигере не дали ощутимых результатовЧитать подробнее

"С тревогой наблюдаю за тем, что происходит в Нигере (...). Призываю к миру и стабильности в Сахеле", - добавил папа Франциск, слова которого приводят европейские СМИ.

Его призыв прозвучал на фоне планов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) провести военную операцию в Нигере, если кризис в этой стране не удастся урегулировать иными методами.

В Нигере военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Они отказываются возвращать ему свободу.

Нигер Папа римский Франциск
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