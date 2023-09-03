Пашинян упрекнул РФ в невыполнении миссии по обеспечению безопасности Карабаха

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Российские миротворческие силы не выполняют свою миссию, закрепленную трехсторонним заявлением (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху от 9 ноября 2020 года - ИФ). И это повод для серьезного беспокойства", - сказал Пашинян в интервью изданию La Repubblica, видеозапись которого транслировалась в субботу в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, одной из главных целей присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе является безопасность гражданского населения. "В данном случае не обеспечивается безопасность, в том числе право на свободное передвижение. И это действительно тревожный факт", - сказал Пашинян.

Он также назвал стратегической ошибкой полную зависимость республики от России в сфере безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе, по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. То есть, этот пример показывает нам, что зависимость в сфере безопасность от одного места является стратегической ошибкой", - заявил Пашинян.

По его словам, "после того, как Армения вкусила горькие плоды этой ошибки", в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности.

"Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность", - резюмировал армянский лидер.

По его мнению, Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него.

"Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам (это происходит - ИФ). Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был быть под контролем миротворцев России.

"Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины - или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны", - отметил армянский премьер.

Пашинян также заявил, что мир между Ереваном и Баку не станет возможным, если стороны взаимно не признают территориальную целостность друг друга.

"Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, то мира никогда не будет", - сказал он.

По его словам, очень трудно оценить, насколько стороны на данный момент близки к подписанию мирного соглашения.

"Наша позиция состоит в том, что мирная повестка обязательно должна продвигаться, и мы пытаемся сделать все для прогресса в этом направлении, для подписания с Азербайджаном соглашения о мире", - отметил армянский премьер.

Он добавил, что Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой и не связывает этот процесс с урегулированием конфликта с Баку.

"Мы не связываем отношения Армения - Турция с отношениями Армения - Азербайджан, хотя Азербайджан и Турция желают связывать и постоянно говорят об этом", - заявил Пашинян.

По его словам, Ереван "считает важным урегулирование отношений с Турцией".

"Это очень важный вопрос для Армении. Во время моего визита в Анкару и в результате контактов с президентом Турции я получил впечатление, что и для Анкары также важно урегулирование отношений с Арменией. Считаю, что есть и возможности, и сложности в этом процессе", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что урегулирование отношений между Арменией и Турцией "существенно снизит напряженность в южнокавказском регионе".