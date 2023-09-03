В МИД Франции заявили, что у властей Нигера нет права выслать французского посла

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Франция вновь подтвердила намерение оставить своего посла в Нигере, несмотря на давление захвативших власть в стране путчистов, которые намереваются выдворить французского дипломата.

"Он наш представитель при законных властях Нигера (...), мы не должны подчиняться указаниям министра, не имеющего никакой легитимности", - заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde.

"Этим объясняется продолжение присутствия нашего посла. Мы заботимся о том, чтобы он мог безопасно противостоять давлению путчистов", - подчеркнула министр.

В минувший четверг военные, захватившие власть в Нигере 26 июля, проинформировали французскую сторону, что "дали указания полицейской службе" приступить "к выдворению" посла Франции Сильвена Итте.

Военный режим Нигера потребовал 25 августа, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. В среду, 31 августа, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера, вновь дав ему на сборы 48 часов.

Французское правительство, не признающее власть мятежников, считает, что у путчистов нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.

Как ранее передавала радиостанция Europe 1, посол Франции, охраняемый тремя спецназовцами - специалистами по защите VIP-персон, и его семья теперь лишены военным режимом дипломатического иммунитета. Это означает, что за пределами посольства отношение к нему будет такое же, как к любому французу в стране: его автомобиль и багаж смогут досмотреть, а свободу ограничить.

Europe 1 также напомнила о наличии в Нигере 1,5 тыс. французских военнослужащих, которые больше не выходят за пределы своей базы. И хотя их теперь не видно на улицах Ниамея, они готовы, по словам высокопоставленного военного, "ответить на возможное насилие в отношении интересов Франции в стране".

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.