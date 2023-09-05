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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Эрдоган выразил надежду на возобновление "зерновой сделки"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени можно будет достичь хороших результатов по возобновлению "зерновой сделки", сообщает агентство "Анадолу".

Президент также заявил, что находится в тесном контакте с ООН по вопросу этой сделки и планирует обсудить эту тему с генсеком организации Антониу Гутерришем во время ГА ООН позже в сентябре.

Эрдоган в очередной раз выразил надежду на завершение конфликта на Украине, отметив, что Анкара готова внести свой вклад в этот процесс.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

4 сентября на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне Эрдоган отметил, что альтернативные варианты "зерновой сделки" уступают первоначальным договоренностям в плане безопасности.

ООН Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция
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