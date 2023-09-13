Пашинян пообещал полностью ратифицировать Римский статут

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Армения ратифицирует Римский статут полностью, заявил в парламенте премьер республики Никол Пашинян.

"Правительство направило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован полностью. Это не имеет никакой связи с отношениями между Арменией и Россией, а связано с проблемой безопасности Армении", - сказал он.

1 сентября в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что законодательная инициатива о ратификации Арменией Римского статута направлена правительством в парламент.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году. Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

11 сентября Пашинян заявил, что ратификация Римского статута не связана с отношениями с Россией, просто по времени процесс совпал "с контекстом отношений России и МУС". По его словам, ратификация документа связана "с приграничной с Азербайджаном ситуацией, напряженностью".

Он сказал тогда, что Армения ратифицирует Римский статут, поскольку желает, чтобы события мая 2021 года, сентября 2022 года, когда произошло нападение ВС Азербайджана на территорию Армении, стали предметом расследования в Международном уголовном суде.