Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении в пятницу направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.

Об этом заявили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказывался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.