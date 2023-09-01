Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Римский статут МУС направлен на ратификацию в парламент Армении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении в пятницу направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента.

Об этом заявили "Интерфаксу" в правительстве Армении.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.

1 апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Ереван может подписать с Москвой соглашение, чтобы Римский статут не наносил ущерба стратегическим отношениям между двумя странами. При этом в этом же месяце спикер парламента Ален Симонян высказывался против быстрой ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что этот шаг был бы неправильным по отношению к России.

Армения Международный уголовный суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent приблизилась к $88 за баррель

Брюссель затопило из-за дождей

Брюссель затопило из-за дождей

Президент Нагорного Карабаха сложил с себя полномочия

В Ереване и Баку сообщают о новых обстрелах на границе

Правящая партия Грузии планирует объявить импичмент президенту страны

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

В китайском Гуандуне и Гонконге отменили сотни рейсов и закрыли школы из-за тайфуна

NASA опубликовало фото возможного места крушения российской станции "Луна-25"

Что случилось этой ночью: пятница, 1 сентября

Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины

Пентагон заключил контракт на закупку ракет средней дальности для Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });