В "Молдовагазе" выразили недоумение из-за итогов аудита долга перед "Газпромом"

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан удивлен суммой $8,6 млн, которую власти Молдавии хотят выплатить "Газпрому" в качестве долга за газ.

"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже. Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в $8,6 млн, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" (поставщики центрального отопления в Молдавии - ИФ) перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство согласилось оплатить лишь $8,6 млн в качестве долга за газ перед "Газпромом". "Это результат более комплексных вычислений, связанный и с долгом, и с претензиями, которые мы можем предъявить "Газпрому", - пояснил он.

Парликов отметил, что аудит выявил вопросы к распределению доходов от транзита газа, а также неисполнение российской компанией обязательств по поставке газа в Молдавию после того, как осенью 2022 года она снизила их до 5,7 млн кубометров в сутки.

Долг Кишинева за газ стал спорной темой в 2021 году. Согласно данным опубликованной молдавской стороной проверки, учтенный долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" по состоянию на 31 октября 2021 года (при подписании действующего сейчас пятилетнего договора на поставку газа Молдавии - ИФ) составляет $757 млн.

Власти заявляли, что признают точную сумму долга только после независимого международного аудита. Кишинев нанял фирмы Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co.

Как заявил Парликов, аудиторы не смогли получить документы, подтверждающие наличие долгов в размере более $700 млн. "Это не означает, что их нет, может быть, они есть где-то в "Газпроме", но их не предоставили", - сказал Парликов.

"Газпром" прокомментировал: "Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом". Отчет аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Республики Молдова".

"Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража", - заявляет российская компания.

Споры ПАО "Газпром" с "Молдовагазом" рассматривал Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", - резюмировал российский концерн.