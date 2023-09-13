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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Молдавия купит 100 млн кубометров газа у греческой компании на кредит от ЕБРР

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Греческая DEPA Commercial выиграла тендер на поставку 100 млн кубометров газа для Energocom, сообщила пресс-служба молдавского госпредприятия.

Тендер прошел 5 сентября. Стоимость закупленного газа в сообщении Energocom не указана. Газ планируют направить на хранение и использовать в зимний период.

Газ закуплен на средства кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) объемом 100 млн евро.

Как сообщала в начале сентября пресс-служба Energocom, госкомпания начинает закупки газа для потребления в первом квартале 2024 года.

В августе 2023 года Energocom объявила, что для подготовки к зимнему сезону 2023-2024 года закупила на тендерах около 300 млн кубометров газа. Средняя цена закупаемого газа составила $400 за 1 тыс. кубометров.

В прошлом году ЕБРР предоставлял Молдавии кредитную линию на закупку газа в размере 300 млн евро. Средняя стоимость ресурса составила $400 за 1 тыс. кубометров. По данным Energocom, эта кредитная линия была израсходована полностью и уже возвращена, условия договора позволяют стране запрашивать ее использование повторно.

Молдавия Греция Energocom DEPA Commercial
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