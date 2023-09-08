HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

Фото: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Британская группа HSBC с 27 октября прекратит оказывать корпоративным клиентам услуги по переводу средств в Россию и Белоруссию из-за санкций, введенных против этих стран на фоне военной операции на Украине, сообщает издание Nikkei Asia.

Группа, куда входит банк в Гонконге Hang Seng Bank, отправила корпоративным клиентам письмо, в котором уведомила, что с 27 октября прекратит обрабатывать платежи в условиях "усложняющейся регуляторной ситуации".

В письме, с которым ознакомился Nikkei Asia, указано, что решение было принято для минимизации операционных рисков на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что такая деятельность разрешена законами и правилами. Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могли совершать и получать платежи из России даже после того, как Великобритания и ЕС ввели санкции против РФ.

Банк HSBC изданию подтвердил, что ограничит коммерческие платежи в Россию и Белоруссию. Хотя HSBC предпринял множество шагов, чтобы соблюдать разрешенные регулированием обязательства, стало сложнее вводить ограничения по всему миру, заявил Nikkei Asia представитель банка HSBC. Hang Seng Bank и HSBC Group не ответили запросы о комментариях.

Бизнес-руководитель, ведущий дела с компаниями в России, сказал изданию, что полный запрет кажется чрезмерным, поскольку есть некоторые виды коммерческой деятельности, которые не подпадают под западные санкции. "Это только подтолкнет российские компании к другим местам. И это еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра", - сказал он.

HSBC заявил, что по-прежнему рассчитывает завершить продажу своего российского бизнеса Экспобанку в этом году, но сделка все еще ожидает одобрения местных регулирующих органов. Операции группы в России в основном связаны с корпоративными банковскими услугами, включая кредитование и инвестиционно-банковскую деятельность. В HSBC заявили, что новые ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей продажей.

Ранее Валютное управление Гонконга заявляло, что финансовые учреждения не обязаны соблюдать односторонние санкции, введенные против России, и это решение соответствует позиции правительства города. Представители регулятора в ответ на запрос Nikkei Asia еще раз подтвердили свою позицию.

Письмо HSBC клиентам было разослано после того, как в июне представители Минфина США встретились с представителями индустрии финансовых услуг на территории Китая, призвав их помочь остановить экспорт передовых технологий американского производства из Гонконга в Россию. Чиновники министерства сообщили банкам, что им следует усилить комплексную проверку транзакций, связанных с товарами, включенными в список экспортного контроля, пишет издание.