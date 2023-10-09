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Citigroup продаст китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBC

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. продает китайский бизнес в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) "дочке" британского банка HSBC Plc в Китае. Об этом сообщили стороны сделки.

ЭкономикаCitigroup может продать китайский бизнес в сегменте retail wealth банку HSBCЧитать подробнее

В портфель, приобретаемый HSBC Bank China, входят активы и депозиты состоятельных розничных клиентов в 11 крупных городах КНР на сумму $3,6 млрд, говорится в сообщении HSBC.

Citi отмечает, что сделка не включает китайский бизнес банка по работе с институциональными инвесторами.

Сумма сделки не раскрывается. Стороны рассчитывают закрыть ее в первом полугодии 2024 года, сообщил Citi.

"Сделка отвечает интересам наших клиентов, коллег и всех вовлеченных сторон", - заявила президент Citibank (China) Кристин Лам.

Citi анонсировал уход из розничного сегмента в 14 странах мира еще в 2021 году, а в декабре 2022 года объявил, что свернет бизнес по обслуживанию физических лиц в Китае.

HSBC тем временем делает ставку на Азию. Два года назад он объявил о намерении инвестировать более $3,5 млрд в течение пяти лет в развитие азиатского бизнеса в сфере обслуживания состоятельных клиентов. С тех пор он существенно расширил штат в Китае, в том числе, наняв 1,4 тысячи менеджеров для продажи инвестиционных продуктов.

В сентябре Citi объявил, что существенно изменит организационную модель, выделив пять основных направлений вместо двух.

Citigroup Citibank HSBC Китай
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