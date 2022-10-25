HSBC не отказался от планов продать российскую "дочку"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Британский HSBC по-прежнему планирует продать свое российское подразделение, следует из отчетности банка за третий квартал.

Комментируя снижение выручки в январе-сентябре на 2% (до $36,9 млрд), банк указал, что это связано с резервами на $2,4 млрд, созданными из-за реклассификации розничного бизнеса во Франции, который банк готовится продать, а также с убытками на $0,4 млрд, связанными с планируемой продажей подразделений в Греции и России.

В июле стало известно, что HSBC подписал соглашение о продаже 100% "Эйч-эс-би-си банка" российскому Экспобанку. Представитель HSBC заявил, что сделка требует одобрения ряда российских регулирующих органов. Экспобанк от комментариев отказался.

В российском Минфине тогда заявили, что заявления о выдаче разрешения на продажу российской "дочки" HSBC в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не поступало. Ходатайства на одобрение сделки не получал и Банк России.

Российские власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к российским банкам в этих странах.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента, который до конца 2022 года запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Срок действия ограничения на сделки может быть продлен по решению главы государства.

HSBC несколько лет назад ушел с розничного банковского бизнеса в России и теперь в основном обслуживает корпоративных клиентов.

По данным рейтинга "Интерфакс-100", на конец 2021 года совокупные активы российского "Эйч-эс-би-си банка" составляли 89,2 млрд рублей.

HSBC в апреле заявил, что его дочерний банк в России больше не принимает на обслуживание новых клиентов. В первом квартале группа отразила расходы в размере $250 млн, связанные с российскими контрагентами.

Экспобанк, принадлежащий российскому предпринимателю Игорю Киму, имеет офисы более чем в 50 городах России и ведет корпоративный и розничный бизнес. Ни банк, ни его владелец не находятся под санкциями.