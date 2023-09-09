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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Что случилось этой ночью: суббота, 9 сентября

Расширение реестра иноагентов, временное сокращение численности персонала ЗАЭС, освобождение из-под стражи пророссийского блогера Бадаляна

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Солист группы "Порнофильмы" признан иноагентом. Помимо Владимира Котлярова, Минюст также внес в реестр журналиста Андрея Мальгина, режиссера Мумина Шакирова, историка Николая Митрохина, политика Наталью Пелевину и депутата города Ефремов Ольгу Подольскую.

- На ЗАЭС временно сократят численность персонала из-за опасения украинских атак. Часть сотрудников будет отпущена с работы "буквально на два дня", сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

- Пророссийского блогера Бадаляна освободили из-под стражи в Армении. В СК республики заявили, что четверо из семи задержанных по обвинению в незаконном обороте оружия остаются под арестом.

- Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко. Погибли не менее 296 людей, более 150 получили ранения. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала Геологическая служба США.

- США готовятся почти вдвое сократить военное присутствие в Нигере. В результате общее число американских военнослужащих может сократиться с 1,2 тысячи человек до отметки между 500 и 1 тысячей человек.

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