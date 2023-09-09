Пашинян обсудил с Шольцем обстановку на армяно-азербайджанской границе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Напряженность на границе Армении и Азербайджана обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"В телефонном разговоре премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили вопросы, касающиеся усугубляющегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса из-за блокирования Лачинского коридора, концентрации азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, тенденций роста напряженности на государственной границе Армении и Азербайджана", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Премьер Армении подтвердил свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке, основываясь на договоренностях, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

"Пашинян подчеркнул, что готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения напряженности", - отметили в правительстве.

Со своей стороны, Шольц заявил, что готов содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Ранее в субботу сообщалось о телефонном разговоре Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.