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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Макрон отказался обсуждать вывод французского контингента из Нигера с путчистами

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном выводе французские войск из Нигера невозможно обсуждать с путчистами, так как Париж не признаёт их законными властями, заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

"Любые вопросы о перебазировании можно вести только с президентом Мохамедом Базумом", - заявил он на пресс-конференции в Индии. Так Макрон прокомментировал сообщения СМИ о том, что Париж якобы готовится к выводу сил из Нигера.

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Президент Франции добавил, что раз сам Базум пока не объявил, что отказывается от власти, значит именно с ним нужно контактировать по связанным с Нигером вопросам.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

Западные страны и многие страны африканского региона резко раскритиковали путч. Власти Мали и Буркина-Фасо выразили свою поддержку.

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) выступили в поддержку Базума и не исключают проведение военной операции на территории Нигера, если попытки найти дипломатическое решение кризиса не дадут результатов.

Нигер Мохамед Базум Эммануэль Макрон Франция
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