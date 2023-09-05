Французские военные начали обсуждать вывод своих подразделений из Нигера

Здание посольства Франции в столице Нигера Ниамее Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Франция начала обсуждать с военными Нигера вывод ряда подразделений своих вооруженных сил из этой сахельской страны, сообщает во вторник газета Le Monde со ссылкой на несколько близких к данному вопросу источников.

"Обсуждать это нормально, поскольку антитеррористическое сотрудничество было прервано (с момента путча 26 июля - ИФ)", - приводит Le Monde слова одного из своих собеседников.

СМИ напоминает, что до самого недавнего времени Париж отвергал идею вывода своего контингента в составе около 1,5 тыс. солдат, размещенных на трех военных базах: в столице страны Ниамее, севернее нее в Уалламе и близ границы с Мали - в Эору. "На данной стадии нет официального решения ни по числу солдат, ни по условиям их отъезда, но принцип согласован", - отмечает газета.

Предположительно, некоторые подразделения могли бы быть перемещены в пределах региона, например, в соседний Чад, или отправлены напрямую во Францию.

До сих пор французские власти не соглашались с требованием вывода своих сил из Нигера из-за непризнания Парижем легитимности полномочий руководства нигерских мятежников. Франция также отвергает возврат на родину своего посла Сильвена Итте и настаивает на возвращении к управлению страной смещенного президента Мохамеда Базума, с которым французский президент Эмманюэль Макрон продолжает поддерживать связь.

"На местном уровне существуют контакты между военными для облегчения перемещения французских армейских средств, обездвиженных после приостановки антитеррористического сотрудничества", - объяснили во вторник в окружении министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

По словам источника, переговоры ведутся только между военными, а не с представителями руководства путчистов, так как Париж продолжает не признавать правительство, сформированное в результате государственного переворота.