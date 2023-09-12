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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Париж потребовал от путчистов в Нигере освободить французского дипломата

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МИД Франции потребовал немедленно освободить своего сотрудника Стефана Жюльена, которого силы безопасности Нигера задержали 8 сентября.

"Франция внимательнейшим образом следит за ситуацией со Стефаном Жюльеном, дипломатом, отвечавшим за помощь французам в Нигере, - говорится в коммюнике министерства. - Франция призывает немедленно его освободить", - отмечается в нем.

26 июля в Нигере произошел госпереворот. Бойцы президентской гвардии задержали и отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года.

При этом путчисты не раз обвиняли Францию в попытках вмешаться во внутренние дела Нигера, а 25 августа объявили, что отзывают агреман у французского посла и требуют, чтобы он за 48 часов покинул страну. Посол отказался уехать, а МИД Франции отказался признать требование военных. Также Париж пока отказывается вывести из Нигера свой воинский контингент.

Западные страны и многие страны африканского региона не признали смену власти в Нигере законной. Власти Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов.

Нигер Франция МИД Стефан Жюльен
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