В Белоруссии депутаты приостановили действие договора ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрили законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии, передает "БелТА".

Этот правительственный законопроект был подготовлен по инициативе МИД республики и внесен в Палату представителей 6 сентября. Сообщалось, что его разработали "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь".

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Верховный совет Белоруссии ратифицировал его 21 октября 1992 года и вступил в силу в ноябре. Он предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и инспекции).

"БелТА" напоминает, что правительство Польши в марте 2023 года приняло решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии, а Чехия уведомила о приостановлении обязательств по Договору перед Минском в августе 2022 года. В белорусском МИД решили, что могут приостановить действие ДОВСЕ в отношении этих двух стран в соответствии с подпунктом b пункта 2 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.

На практике это будет означать, что Белоруссия не будет предоставлять Польше и Чехии информацию о своих обычных вооружениях и технике и не будет принимать инспекции, которые могли бы следить за ограничением количества этих вооружений, установленных положениями ДОВСЕ.

В отношении других государств-участников договора Белоруссия намерена продолжать выполнять ДОВСЕ.