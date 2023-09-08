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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Белоруссия намерена приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии внесен в Палату представителей Национального собрания Белоруссии.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале Белоруссии.

Как сообщалось, ранее в Минобороны Белоруссии обвинили Польшу в нарушении договоренности о численности вооруженных сил. Как заявили в ведомстве, Польша "продолжает наращивать силы и средства на восточном направлении, создавать новые подразделения, увеличивать расходы на закупку наступательных систем".

"Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тыс. человек станет грубейшим нарушением Итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ", - считают в Минобороны Белоруссии. Там напомнили, что в соответствии с этим документом "численность Войска Польского не может превышать 234 тыс. человек".

Белоруссия Чехия Польша
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