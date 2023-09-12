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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Транзит автомобильного транспорта через Литву в Калининградскую область и обратно не попадает под ограничения ЕС, заявил губернатор Антон Алиханов.

"Сейчас поступили разъяснения Министерства иностранных дел Литвы: если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении - никаких ограничений нет", - сказал Алиханов во время прямого эфира в "Центре управления регионом".

Он добавил: "Что касается не личного транспорта, то, насколько я понимаю, здесь они будут трактовать, что на личном транспорте пропускаем, а на не личном не пропускаем. Но мы этот вопрос дополнительно уточним".

По словам Алиханова, калининградский автотранзит (по упрощенным проездным документам, выдаваемым Литвой - ИФ) не подпадает под запрет и продолжает действовать. Он также отметил, что грузовых автопоездов никакие ограничения не касаются.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение правил ограничения поездок граждан России по странам ЕС. В частности, страны ЕС могут конфисковаться личные автомобили россиян. В МВД Литвы 12 сентября заявили, что будут конфисковывать личные машины россиян в случае их заезда в страну.

Антон Алиханов МВД Еврокомиссия Литва Калининградская область
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