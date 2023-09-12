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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Латвия запретила въезжать в Евросоюз через пограничные пункты на автомобилях с российскими номерами, в случае отказа выполнять указания таможенных органов может быть принято решение о конфискации транспортного средства, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (СГД).

"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии сегодня с 18:00 лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты", - говорится в пресс-релизе.

Въезжающие на таких автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Белоруссию, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов в соответствии с таможенным законодательством может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

В то же время будет разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях с российскими номерами при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.

В ведомстве настоятельно рекомендуют воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС через различные пункты пересечения границы, законодательство Латвии предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций.

Ранее 12 сентября глава МВД Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны быть конфискованы таможенниками в соответствии с последними разъяснениями Еврокомиссии о санкциях.

"Да, те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов", - сказала министр.

Ранее уже действовал запрет на пересечение границы ЕС зарегистрированными в России грузовыми автомобилями. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Европейского союза между Калининградской областью и Россией.

Транзит автотранспорта через Литву в Калининградскую область и обратно не попадает под санкции ЕС, заявил губернатор Антон Алиханов.

Евросоюз Латвия Литва Белоруссия
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