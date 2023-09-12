Южная Корея готовит серию консультаций с США по вопросам безопасности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В течение ближайших дней Сеул посетят несколько американских высокопоставленных чиновников, в том числе для обсуждения вопросов безопасности, сообщает "Ренхап". Эти переговоры пройдут на фоне визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

В это же день Пентагон сообщил, что исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политике Саша Бейкер в ближайшие дни посетит Сингапур и Южную Корею.

"В Южной Корее она станет сопредседателем четвертой встречи группы по расширенной стратегии сдерживания и консультациям (EDSCG) с нашими корейскими коллегами (...) Она также встретится с членами правительства и военачальниками для обсуждения текущей обстановки в области безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в сентябре Госдепартамент США сообщал, что американскую сторону на встрече также представит заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Ренхап" отмечает, что на следующей неделе замминистра торговли США Дон Грейвс посетит Южную Корею и Японию. Он планирует обсудить с южнокорейскими властями пути усиления экспортного контроля, действующего в настоящее время в отношении России.