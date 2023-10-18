Южная Корея, США и Япония проведут первые совместные учения ВВС в конце недели

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония планируют впервые провести совместные воздушные учения вблизи Корейского полуострова, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник.

"Совместные воздушные учения с участием военно-воздушных сил Южной Кореи, США и Японии будут состоять из строевого полета с сопровождением истребителей B-52 из трех стран", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что учения запланированы на воскресенье, 22 октября, и пройдут над Корейским полуостровом.

В ходе трехстороннего саммита в американском Кэмп-Дэвиде лидеры США, Японии и Южной Кореи договорились укреплять сотрудничество в области безопасности в ответ на растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР.

На прошлой неделе Сеул, Вашингтон и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по перехвату на море в водах к югу от Корейского полуострова.