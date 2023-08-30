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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

США направили стратегические бомбардировщики на учения с Южной Кореей, Японией

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США отправили стратегические бомбардировщики B-1B Lancer на учения, которые американские военные проводят по отдельности с Южной Кореей и с Японией, сообщают в среду западные СМИ.

Так, по информации Минобороны Японии, два американских бомбардировщика присоединились на учениях с Японией к группе из 12 японских истребителей, включая четыре истребителя F-15.

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Тем временем в южнокорейском министерстве обороны сообщили, что истребители FA-50 ВВС Южной Кореи совершили совместный полет с американскими истребителями F-16 и с B-1B Lancer. Однако в Сеуле не уточнили, сколько бомбардировщиков приняли участие в учениях.

Ранее в августе в американском Кэмп-Дэвиде прошел саммит США, Южной Кореи и Японии. Лидеры трех стран, в частности, договорились консультироваться друг с другом при возникновении угроз военной и экономической безопасности, исходящих со стороны КНДР и Китая, об обмене в режиме реального времени данными о пусках ракет, о расширении сотрудничества по противоракетной обороне.

В свою очередь в Пхеньяне рассматривают региональные учения под эгидой США в качестве репетиции военной операции против Северной Кореи. На этой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в настоящее время политика США и их союзников, наращивающих военные силы и средства в районе Корейского полуострова, превратила регион в самый нестабильный в мире и поставила его на грань ядерной войны.

B-1B Lancer США Япония Южная Корея
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