КНДР обвинила США и Южную Корею в попытке спровоцировать термоядерную войну

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пхеньян осудил начавшиеся в понедельник ежегодные совместные американо-южнокорейские военные учения, обвинив Вашингтон и Сеул в провоцировании термоядерной войны на Корейском полуострове, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Беспрецедентная крупномасштабная термоядерная война ежеминутно приближается к Корейскому полуострову", - говорится в сообщении.

Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения с целью укрепления боеготовности на фоне возросшей напряженности из-за ракетных испытаний Северной Кореи и ужесточения риторики в отношении союзников со стороны КНДР.

В ходе ежегодных учений Ulchi Freedom Shield (UFS), "основанных на сценарии тотальной войны", будут осуществляться отработка действий "на случай непредвиденных обстоятельств", пройдут командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, параллельные полевые тренировки и учения гражданской обороны. Они продлятся до 31 августа.

Пхеньян связал учения с прошедшим на минувшей неделе в Кэмп-Дэвиде трехсторонним саммитом США, Южной Кореи и Японии, отметив, что достигнутые на нем договоренности нацелены на "детализирование и планировании провокации".

"Если соглашения, сфабрикованные на курорте Кэмп-Дэвид, будут еще и применены на практике в ходе учений (...) возможность начала термоядерной войны на Корейском полуострове станет еще более реальной", - сообщает ЦТАК.

Агентство отмечает, что вооруженные силы КНДР будут "ждать своего часа".

Как сообщало южнокорейское агентство "Ренхап", в ходе трехстороннего саммита лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились о тесном сотрудничестве для усиления противоракетной обороны, чтобы противостоять КНДР. В частности, они договорились консультироваться друг с другом при возникновении угроз военной и экономической безопасности, исходящих со стороны КНДР и Китая.