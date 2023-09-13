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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

За сутки в Литву не впустили два десятка автомобилей с российскими номерами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В соответствии с разъяснением Еврокомиссии относительно ограничений на въезд транспортных средств из России, с утра вторника по утро среды таможенники не пропустили в Литву 19 автомобилей с российскими номерами.

"Из них - 17 - через автодорожный пост в Кибартай (Чернышевское с российской стороны), один - через автодорожный пост Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), один - через автодорожный пост Лаворишкес (Котловка). Таможня по-прежнему не пропускает автомобили с российскими номерами", - сообщила BNS в среду представитель таможни Ирмина Фролова-Милашене.

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Согласно разъяснению ЕК, представленному в конце прошлой недели, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть ввезены в Евросоюз. В документе, среди прочего, говорится, что запрет распространяется и на личные вещи - литовские политики заявляют, что попросят у ЕК дополнительных разъяснений по поводу недавних запретов.

С понедельника таможня не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.

Генеральный директор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил в среду в интервью радиостанции LRT, что если водители автомобилей с российскими номерами не будут подчиняться законным указаниям должностных лиц, то будет возбуждено административное производство, а эти автомобили будут задержаны и, возможно, конфискованы по решению суда.

По словам Жвиронаса, Литва находится "на шаг впереди" по сравнению с другими странами. Во вторник, по его словам, прошли переговоры с таможенниками Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши.

Ранее сообщалось, что Эстония с 10 часов в среду запрещает въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками Российской Федерации.

Евросоюз Литва
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