В Литве фиксируют спад числа желающих въехать в страну на авто с номерами РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Литовская таможня констатирует уменьшение количества людей, пытающихся въехать в Литву на автомобилях, зарегистрированных в России.

По сообщению таможни, за минувшие сутки лишь семь водителей были развернуты на границе Литвы. С утра понедельника в общей сложности в Литву не впустили 43 таких автомобиля, отметили в таможне.

Согласно разъяснению Еврокомиссии, представленному в конце прошлой недели, сообщает агентство BNS, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть ввезены в Евросоюз из-за введенных против РФ санкций. Ограничения не распространяются на транзит в Калининградскую область или из нее.

Латвия и Эстония также не пропускают на свои территории автомобили с российскими номерами.