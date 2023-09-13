Эстония запретила въезд российским автомобилям

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Эстония с 10 часов 13 сентября запрещает въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками Российской Федерации.

"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", - сообщил журналистам в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Ограничение было согласовано с Латвией и Литвой, которые днем ранее уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

Машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Но при въезде такого автомобиля на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение правил ограничения поездок граждан России по странам ЕС. В частности, страны ЕС получили право конфисковать личные автомобили россиян.

В МВД Литвы 12 сентября заявили, что будут конфисковывать личные машины россиян в случае их заезда в страну. В этот же день власти Латвии закрыли въезд в ЕС автомобилям с российскими номерами через латвийские погранпункты под угрозой конфискации. МИД Финляндии заявил, что запрещать въезд российским машинам не будет.

Вечером 12 сентября Еврокомиссия смягчила трактовку санкционных ограничений по теме въезда в ЕС российского автотранспорта. В первоначальной редакции пояснений ответ на вопрос о том, можно ли гражданам России ввозить в ЕС личные вещи и автотранспорт, начинался со слова "нельзя". В новой версии этого слова нет.

Также в новой редакции комментария ЕК рекомендует странам ЕС "рассматривать по отдельности каждый случай" и уделять автотранспорту особое внимание, так как в данной сфере "есть вероятность попыток обхода санкций". При этом рекомендации в принципе не допускать автотранспорт из России в ЕС, в новой версии комментария нет. Также там указано, что личные вещи, которые вряд ли могут быть использованы для обхода санкций, не должны вызывать на границе особых претензий.