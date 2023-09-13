Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Эстония запретила въезд российским автомобилям
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Эстония с 10 часов 13 сентября запрещает въезд в страну автотранспортных средств с номерными знаками Российской Федерации.

В миреЕврокомиссия смягчила трактовку ограничений на допуск российских автомобилей в ЕСЧитать подробнее

"Эстония следует директиве, опубликованной Европейской комиссией 8 сентября о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которым зарегистрированным в РФ автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", - сообщил журналистам в среду министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Ограничение было согласовано с Латвией и Литвой, которые днем ранее уже запретили въезд автомобилей с российскими номерами.

Машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Но при въезде такого автомобиля на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец должен будет либо вернуться в Россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение правил ограничения поездок граждан России по странам ЕС. В частности, страны ЕС получили право конфисковать личные автомобили россиян.

В МВД Литвы 12 сентября заявили, что будут конфисковывать личные машины россиян в случае их заезда в страну. В этот же день власти Латвии закрыли въезд в ЕС автомобилям с российскими номерами через латвийские погранпункты под угрозой конфискации. МИД Финляндии заявил, что запрещать въезд российским машинам не будет.

Вечером 12 сентября Еврокомиссия смягчила трактовку санкционных ограничений по теме въезда в ЕС российского автотранспорта. В первоначальной редакции пояснений ответ на вопрос о том, можно ли гражданам России ввозить в ЕС личные вещи и автотранспорт, начинался со слова "нельзя". В новой версии этого слова нет.

Также в новой редакции комментария ЕК рекомендует странам ЕС "рассматривать по отдельности каждый случай" и уделять автотранспорту особое внимание, так как в данной сфере "есть вероятность попыток обхода санкций". При этом рекомендации в принципе не допускать автотранспорт из России в ЕС, в новой версии комментария нет. Также там указано, что личные вещи, которые вряд ли могут быть использованы для обхода санкций, не должны вызывать на границе особых претензий.

Еврокомиссия Эстония Латвия Литва Финляндия Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Что случилось этой ночью: среда, 13 сентября

Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

КНДР запустила вторую баллистическую ракету

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

Apple представила iPhone 15 и обновленные "умные" часы

СМИ узнали о планах ЕС снять санкции с бизнесменов Березкина и Ахмедова

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Латвия закрыла въезд для машин с российскими номерами

Спикер Палаты представителей инициировал расследование против Байдена

Спикер Палаты представителей инициировал расследование против Байдена

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });