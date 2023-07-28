Республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать введение ESG-раскрытия в США

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Конгрессмены-республиканцы внесли на рассмотрение Палаты представителей несколько законопроектов, призванных остановить введение в США требований по раскрытию информации об устойчивом развитии и продвижение инициатив, связанных с внедрением ESG-подходов на финансовом рынке.

В законопроектах говорится, что компании обязаны будут раскрывать только те сведения, которые являются существенными для инвесторов, должны иметь право исключать из повестки собраний акционеров предложения, связанные с раскрытием ESG-информации.

Республиканцы пытаются, в частности, заблокировать нормативный акт Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по введению обязательных требований по раскрытию климатической информации. Проект документа уже прошел общественное обсуждение и вскоре может быть одобрен членами комиссии в финальном варианте.

Республиканцы считают, что ESG-требования к компаниям являются политически мотивированными, предполагают раскрытие несущественной для инвесторов информации, а также ведут к снижению инвестиционного дохода американцев от вложений на финансовом рынке.

В этой связи законопроект разрешает SEC (которая контролируется сейчас Демократической партией) требовать от эмитентов раскрытия только той информации, которую самая компания считает существенной.

Раскрытие существенной информации является базовым требованием американского законодательства о рынке ценных бумаг.

Ранее республиканцы, которые имеют большинство только в Палате представителей, уже пытались провести через парламент нормативные акты, призванные ограничить различные ESG-инициативы на финансовом рынке, но безуспешно.