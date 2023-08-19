Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Второй энергоблок БелАЭС запланировали ввести в промэксплуатацию осенью

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС планируется осенью этого года ввести в промышленную эксплуатацию, сообщил в субботу заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Мы находимся на завершающей стадии нашего проекта, планируем в сентябре завершить комплексное опробование оборудования второго энергоблока - это работа энергоблока на полной мощности в течение 15 суток. Далее работа приемочной комиссии", - сказал Михадюк, видеокомментарий которого распространила пресс-служба Минэнерго.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, второй - в мае 2023 года. Выработка электроэнергии на первом энергоблоке превысила 16,5 млрд кВт.ч. Минэнерго Белоруссии сообщало, что второй энергоблок в рамках режима опытно-промышленной эксплуатации выработал более 1 млрд кВт.ч электроэнергии.

В начале августа правительство Белоруссии назначило приемочную комиссию по приемке в эксплуатацию пускового комплекса второго блока БелАЭС, комиссию возглавил вице-премьер Петр Пархомчик.

8 сентября этого года пройдут общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

Белоруссия БелАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Тенерифе продолжили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров

На Тенерифе продолжили эвакуацию жителей из-за лесных пожаров

Канадский город Йеллоунайф практически опустел из-за угрозы лесных пожаров

Канадский город Йеллоунайф практически опустел из-за угрозы лесных пожаров

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции

"Оранжевый" уровень опасности из-за жары объявлен в 28 департаментах Франции

Китай начал военные учения возле Тайваня

Что случилось этой ночью: суббота, 19 августа

Трамп договорился с властями о добровольной явке в тюрьму на следующей неделе

Трамп договорился с властями о добровольной явке в тюрьму на следующей неделе

ООН отправит переговорщика в Нигер

ООН отправит переговорщика в Нигер

Что произошло за день: пятница, 18 августа

Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов

Россия ввела санкции против 54 британских политиков и журналистов

Brent подешевела до $83,99 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });