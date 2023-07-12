Второй энергоблок БелАЭС выведен на полную мощность в рамках испытаний

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности для проведения динамических испытаний в рамках программы опытно-промышленной эксплуатации, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"Специалистам предстоит провести широкий спектр измерений, в том числе с последующей разгрузкой энергоблока и оценкой характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, 10 июля энергоблок был включен в сеть после отключения с 28 июня для проведения плановых испытаний режимов расхолаживания реактора.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал 15,5 млрд кВт.ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, энергоблок был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 25 марта и подключен к электросети Белоруссии 13 мая на мощности реактора 40%. 10-14 июня второй энергоблок временно отключали от электросети для исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора. До отключения энергоблок работал на мощности 75% в рамках начавшегося этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В октябре второй блок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В четвертом квартале первый энергоблок станции планируется вывести на повторный планово-предупредительный ремонт.