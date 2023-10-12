Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Казахстан безвозмездно получил 100% недропользователя Phystech II

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Акционеры казахстанского недропользователя Phystech II (Актау), занимающегося добычей углеводородов, решили добровольно и безвозмездно передать в пользу государства 100% долей компании.

99,28% голосующих акций принадлежат в настоящее время ТОО "КазСтройПроект-А", еще 0,72% - Кайрату Боранбаеву.

Как сообщила пресс-служба компании, 13 749,1 тыс. обыкновенных акций общества (100% капитала) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге будут переданы на баланс государственных органов. Заявление о передаче акций будет направлено в комитет госимущества и приватизации Минфина Казахстана.

Ранее сообщалось, что Phystech II выплатил крупный штраф за нарушение трудового и экологического законодательства. Штрафы компании назначили после прокурорской проверки, которую начали в том числе после массовых жалоб работников. Проверка выявила ряд грубых нарушений трудовых прав работников, неисполнение экологических норм и контрактных обязательств перед государством, а также другие недостатки.

В результате Phystech II возместил государству ущерб на 1,2 млрд тенге (примерно $2,52 млн по текущему курсу - ИФ), а также оплатил административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.

Как сказано в материалах компании, размещенных на сайте Казахстанской фондовой биржи, АО "Phystech II" создано в 2015 году, основными видами деятельности являются разведка, добыча и реализация углеводородов. Компания осуществляет разработку нефтяного месторождения Северный Каражанбас в Мангистауской области.

По информации биржи KASE, до 3 октября 2023 года собственником 100% акций компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт" (по данным СМИ, принадлежит Боранбаеву). 3 октября 2023 года на бирже было размещено 13,7 млн обыкновенных акций Phystech II.

Крупный казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, в сентябре был осужден на 6 лет лишения свободы по делу о крупных хищениях средств нацкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. У него конфискованы в пользу государства активы на несколько миллиардов тенге. Боранбаеву принадлежит сеть McDonald's в Казахстане, также он контролировал частично сеть в России и Белоруссии.

Официальный курс на 12 октября - 476,78 тенге/$1.

KASE McDonalds QazaqGaz Казахстан Phystech II Кайрат Боранбаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

Бывший глава Barclays оштрафован на 1,8 млн фунтов за обман о связях с Эпштейном

Не менее 25 граждан США погибли в результате конфликта между Израилем и ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

Парламент Киргизии поддержал создание совместной системы ПВО с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гумкоридора из сектора Газа

Британский регулятор выписал рекордный штраф KPMG

США перебрасывают в Великобританию группу стратегических бомбардировщиков В-1B

Обострение палестино-израильского конфликта

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Сухопутная операция Израиля в секторе Газа готовится, но решения о ней еще нет

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });