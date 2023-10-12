Казахстан безвозмездно получил 100% недропользователя Phystech II

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Акционеры казахстанского недропользователя Phystech II (Актау), занимающегося добычей углеводородов, решили добровольно и безвозмездно передать в пользу государства 100% долей компании.

99,28% голосующих акций принадлежат в настоящее время ТОО "КазСтройПроект-А", еще 0,72% - Кайрату Боранбаеву.

Как сообщила пресс-служба компании, 13 749,1 тыс. обыкновенных акций общества (100% капитала) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге будут переданы на баланс государственных органов. Заявление о передаче акций будет направлено в комитет госимущества и приватизации Минфина Казахстана.

Ранее сообщалось, что Phystech II выплатил крупный штраф за нарушение трудового и экологического законодательства. Штрафы компании назначили после прокурорской проверки, которую начали в том числе после массовых жалоб работников. Проверка выявила ряд грубых нарушений трудовых прав работников, неисполнение экологических норм и контрактных обязательств перед государством, а также другие недостатки.

В результате Phystech II возместил государству ущерб на 1,2 млрд тенге (примерно $2,52 млн по текущему курсу - ИФ), а также оплатил административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.

Как сказано в материалах компании, размещенных на сайте Казахстанской фондовой биржи, АО "Phystech II" создано в 2015 году, основными видами деятельности являются разведка, добыча и реализация углеводородов. Компания осуществляет разработку нефтяного месторождения Северный Каражанбас в Мангистауской области.

По информации биржи KASE, до 3 октября 2023 года собственником 100% акций компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт" (по данным СМИ, принадлежит Боранбаеву). 3 октября 2023 года на бирже было размещено 13,7 млн обыкновенных акций Phystech II.

Крупный казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, в сентябре был осужден на 6 лет лишения свободы по делу о крупных хищениях средств нацкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. У него конфискованы в пользу государства активы на несколько миллиардов тенге. Боранбаеву принадлежит сеть McDonald's в Казахстане, также он контролировал частично сеть в России и Белоруссии.

Официальный курс на 12 октября - 476,78 тенге/$1.