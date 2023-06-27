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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - США во вторник внесли в санкционный список по России одно физическое и четыре юридических лица, которые имеют отношение к руководителю группы "Вагнер" Евгению Пригожину, сообщает американский Минфин.

Согласно документу Минфина, под санкции попали Андрей Иванов и следующие компании: базирующиеся в ЦАР Diamville Sau и Midas Ressources, находящаяся в ОАЭ Industrial Resources General Trading и ООО "ДМ", которая действует в России. В списках отмечается, что они "связаны с Пригожиным".

Ранее во вторник представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон вскоре объявит о новых ограничениях в отношении "Вагнера".

Вагнер Госдеп США Евгений Пригожин
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